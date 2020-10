Stand: 08.10.2020 08:56 Uhr Warnung vor falschen Polizisten und anderen Betrügern

Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit neuen Maschen die Glaubwürdigkeit von Banken und Kriminalpolizei untergraben. In Heringsdorf auf Usedom wurde ein 69-Jähriger Opfer einer Gewinnspielmasche mit verschiedenen Anrufern, die sich unter anderem als Mitarbeiter einer Lotto-Gesellschaft ausgaben. Der Mann sollte Geld überweisen, weil er angeblich Spielschulden in der Türkei habe. Als er zögerte, habe ein weiterer Betrüger angerufen, der sich als LKA-Mitarbeiter ausgab. Bei einem weiteren Betrug in Malchin wurde ein älteres Paar um 10.000 Euro gebracht. So schützen Sie sich. | 08.10.2020 08:55