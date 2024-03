Warnung vor Zusammenbruch: Pflege-Situation in MV dramatisch Stand: 21.03.2024 08:42 Uhr Verbände warnen: In den Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern können nach Angaben von Verbänden der Pflegebranche rund 1.200 von 25.000 Pflegeplätzen nicht belegt werden. Der Grund ist Personalmangel.

Offenbar aus Personalmangel können rund 1.200 Plätze in Mecklenburg-Vorpommerns Pflegeheimen derzeit nicht belegt werden. Der Landesbeauftragte des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Michael Beermann, warnte auf einer Qualitätskonferenz des Verbandes in Linstow (Landkreis Rostock) vor einem Zusammenbruch der Versorgung. Dabei gebe es trotz stark gestiegener Preise regional Wartelisten für Heimplätze, sagte Dietmar Schmidt (ebenfalls bpa) in Linstow.

Weitere Informationen Eigenanteil für Pflegeheimplätze steigt, besonders in MV Eine aktuelle Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen zeigt, dass der Eigenanteil in der stationären Pflege gestiegen ist. mehr

Insolvenzen und Kapazitätsabbau trotz Wartelisten

"Insolvenzen und ein stiller Kapazitätsabbau in allen Bereichen der Pflege sorgen dafür, dass Pflegebedürftige und ihre Familien längst nicht mehr die Versorgung finden, die sie brauchen", so Beermann. Auch viele ambulante Dienste müssten demnach ihre Kapazitäten reduzieren. Er forderte den Angaben zufolge Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Branche.

Streit um Refinanzierung der Kosten

Dazu zählten unter anderem schnellere Verhandlungen mit den Kostenträgern bei Kostensteigerungen und die Berücksichtigung angemessener Auslastungsquoten. "Wenn die Kostenträger mit einer Belegung der Einrichtungen von 98 Prozent rechnen, wir aber nur noch rund 92 Prozent der Plätze nutzen können, gerät die gesamte Finanzierungssystematik aus den Fugen", erklärte Beermann. Damit entstünden den Einrichtungen zusätzliche Schwierigkeiten. Unter den unzureichenden Refinanzierungen ihrer Arbeit durch die Kostenträger würden auch die ambulanten Dienste leiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.03.2024 | 06:30 Uhr