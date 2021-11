Warnstufe "orange": Ludwigslust-Parchim verschärft Maßnahmen Stand: 21.11.2021 12:00 Uhr Nach dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte muss jetzt auch Ludwigslust-Parchim von Montag an (22. November) die 2G-Regel einführen. Die Corona-Ampel steht seit drei Tagen auf "orange".

Nachdem sich der Landkreis Ludwigslust-Parchim den dritten Tag in Folge auf Warnstufe "orange" der Corona-Ampel des Landes befindet, treten ab Montag verschärfte Bestimmungen in Kraft. In Innenbereichen wie Kinos, Theatern und Gaststätten sowie auf Weihnachtsmärkten oder Volksfesten gilt dann die 2G-Regel, wonach nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt bekommen. Bei den körpernahen Dienstleistungen gilt 3G. Hier sind dann auch Ungeimpfte mit einem negativen Corona-Test zugelassen. An den Schulen - also in den Klassenräumen und auf Schulhöfen - muss wieder Maske getragen werden.

Kreis bittet, Kontakte zu reduzieren

Der Landkreis bittet die Bürger, die nicht beziehungsweise nur einmal geimpft oder genesen sind, ihre Kontakte möglichst gering zu halten. Außerdem solle überall dort, wo Abstände schwer eingehalten werden können, Maske getragen werdenl.

Die Maßnahmen fallen erst wieder weg, wenn die Corona-Ampel fünf Tage hintereinander "gelb" zeigt.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

