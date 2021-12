Warnstufe "Rot Plus" jetzt auch in der Hansestadt Rostock Stand: 08.12.2021 18:35 Uhr In der Hansestadt Rostock muss von morgen an nicht nur der Weihnachtsmarkt schließen, es gelten auch noch weitere Beschränkungen. Grund dafür ist die angespannte Corona-Situation.

Wegen der Corona-Infektionslage verschärft die Hansestadt Rostock ab Donnerstag (9. Dezember) die Beschränkungen. Die Stadtverwaltung hat am Mittwochabend eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, wonach von Donnerstag an die Stufe "Rot-Plus" in Rostock gilt. So wie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und im Landkreis Rostock sind damit auch in der Hansestadt Rostock zahlreiche Freizeitmöglichkeiten gestrichen.

Diese Einrichtungen sind von Schließungen betroffen

Damit müssen Schwimm- und Spaßbäder für den öffentlichen Betrieb (Ausnahme: vereinsbasierte Angebote in geschlossenen Gruppen) schließen. Auch in Hotels müssen die Schwimmbäder geschlossen bleiben, ebenso dürfen Indoorspielplätze und die Innenbereiche von Freizeitparks nicht öffnen. Sportveranstaltungen im Profisport sind nur noch ohne Zuschauer möglich. Das betrifft bereits am Freitag den Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock, der statt wie geplant vor 200 Zuschauern nun in einer leeren Halle spielen muss. Das bestätigte auch noch einmal ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage. Der FC Hansa Rostock ist von der Regelung vorerst nicht betroffen, da der Club in diesem Jahr nur noch zwei Auswärtsspiele bestreiten muss.

Ebenfalls schließen müssen: Kinos, Theater, Konzerthäuser, die Innenbereiche von Ausstellungen und Museen, Chöre, Ensembles, Freizeitparks, Zirkusse, die Innenbereiche von Zoos und Tierparks, Volksfeste, Spezialmärkte, Weihnachtsmärkte, Tanzschulen, Spielhallen und tourismusaffine Dienstleistungen.

Ausnahmen für Fitnessstudios sowie Kinder- und Jugendsport

Ausnahmen sieht die neue Corona-Landesverordnung, die ebenfalls morgen in Kraft tritt, für Fittnessstudios vor. Diese dürfen unter Auflagen (2G-Plus) öffnen. Auch der Kinder- und Jugendsport kann weiter angeboten werden. Die jeweiligen Gruppen dürfen in geschlossenen Räumen nicht größer als 15 Personen sein - in Außenbereichen liegt diese Grenze bei 25 Personen. Dabei gelten jeweils die 2G-Plus-Regeln mit den bekannten Ausnahmen und Testerfordernisse für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen, die sich nicht impfen lassen können.

