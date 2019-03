Stand: 05.03.2019 06:36 Uhr

Warnstreiks in der Lebensmittelindustrie in MV

Beim Kartoffelverarbeiter Pfanni in Stavenhagen wollen die Beschäftigten am Mittag für vier Stunden ihre Arbeit niederlegen. Zu diesem Warnstreik hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Derzeit läuft eine Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns. Nach Angaben der Gewerkschaft lag das erste Angebot der Arbeitgeberseite erst kurz vor Schluss der ersten Verhandlungsrunde vor.

Gewerkschaft fordert Angleichung der Löhne

Den Mitarbeitern wurden 3,1 Prozent Lohn bis Ende 2020 angeboten. Die NGG sieht darin eine Mogelpackung und kritisiert vor allem, dass dadurch die Einkommensschere zwischen Ost und West weiter vergrößert werde. Die Gewerkschaft fordert knapp acht Prozent für die 1.900 Beschäftigten im Land. Damit würden die Löhne dann auch endlich auf dem Niveau der westdeutschen Kollegen in der Ernährungsindustrie landen, so der Landesgeschäftsführer der NGG, Jörg Dahms.

Im Osten bislang 200 Euro weniger als im Westen

Derzeit würden die hier Beschäftigten durchschnittlich rund 200 Euro weniger im Monat als beispielsweise in Schleswig-Holstein erhalten. Den Auftakt der Warnstreiks macht heute das Kartoffelveredelungswerk Pfanni. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 14. März soll es an weiteren Firmenstandorten wie Schwerin, Wittenburg oder in Hagenow Warnstreiks geben.

