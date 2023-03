Stand: 03.03.2023 15:17 Uhr Warnstreiks in Kitas am Dienstag im Westen Mecklenburgs

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks am kommenden Dienstag in 44 Kitas und Horten in Schwerin sowie den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim aufgerufen. Der Warnstreik betrifft laut Verdi sowohl kommunale Einrichtungen als auch Einrichtungen von Trägern, die den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes übernommen haben. Die Gewerkschaft will mit den Streiks den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen. Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

