Warnstreiks im Nahverkehr: Ver.di und Arbeitgeber gehen aufeinander zu Stand: 27.02.2025 08:03 Uhr In den Tarifstreit im √Ėffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der massiven Streikandrohung der Gewerkschaft ver.di Bewegung gekommen.

Im Tarifkonflikt im √Ėffentlichen Personennahverkehr erwartet die Gewerkschaft ver.di ein verbessertes Angebot der Arbeitgeber. Von den sieben angek√ľndigten Ausst√§nden am 3., 4., 13., 14., 17., 18. und 19. M√§rz ist jetzt aber der 4. M√§rz vorerst abgesagt worden, da die Arbeitgeberseite einen neuen Verhandlungstermin auf den 6. M√§rz vorgezogen hat. "Wir werten das als ein Zeichen der Einsicht seitens der Arbeitgeber, dass es ohne deutliche Lohnerh√∂hungen keine L√∂sung im Tarifkonflikt geben kann", sagt ver.di-Verhandlungsf√ľhrer Sascha B√§hring.¬†

Verkehrsunternehmen, in denen zu Warnstreiks aufgerufen wird: VLP (Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH)

NAHBUS (Nordwestmecklenburg GmbH)

RSAG (Rostocker Straßenbahn AG)

rebus (Regionalbus Rostock GmbH)

MVVG (Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH)

VBG (Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH)

VVG (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH)

VVR (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-R√ľgen mbH)

NVS (Nahverkehr Schwerin GmbH)

J√ľngstes Angebot abgelehnt

Urspr√ľnglich sollte erst am 20. M√§rz weiterverhandelt werden. Bereits Anfang Februar und in der Vorwoche hatten viele der rund 2800 betroffenen Bus- und Stra√üenbahnfahrer kommunaler Verkehrsbetriebe die Arbeit niedergelegt. Sascha B√§hring kritisierte, dass das j√ľngste Angebot der Arbeitgeber keinen Fortschritt gebracht habe. Die Tarifkommission hatte daher entschieden, das Angebot von 8,3 Prozent mehr Geld abzulehnen. Ver.di fordert eine Lohnerh√∂hung von 430 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zw√∂lf Monaten.

Arbeitgeber fordern "starkes Entgegenkommen von ver.di"

Die Kommunalen Arbeitgeber verteidigten ihr Angebot, Entgeltsteigerungen von 8,3 Prozent, mindestens aber 320 Euro bei einer 36-monatigen Laufzeit vorzunehmen. "Die Arbeitgeber haben ihr bestm√∂gliches getan und ein in diesen Zeiten gutes Angebot unterbreitet. Jetzt braucht es f√ľr eine Tarifeinigung ein starkes Entgegenkommen von ver.di", forderte Carola Freier, Gesch√§ftsf√ľhrerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes.

Sascha B√§hring machte bereits deutlich, dass, wenn es am 6. M√§rz zu keiner Einigung komme, ver.di die Streiks wie urspr√ľnglich geplant fortsetzen werde - beginnend mit einem ganzt√§gigen Warnstreik am 13. M√§rz. "Die Besch√§ftigten im √ĖPNV wollen keinen Streik, aber sie wollen ernst genommen werden und eine angemessene Wertsch√§tzung f√ľr ihren herausfordernden Beruf erfahren", so B√§hring.

