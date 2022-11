Stand: 03.11.2022 15:11 Uhr Warnstreiks der IG Metall auch in Mecklenburg-Vorpommern

Die IG-Metall hat in ganz Norddeutschland ihre Warnstreiks fortgesetzt. Auch bei MAT in Ueckermünde beteiligten sich nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers rund 150 der rund 330 Beschäftigten, die in mehreren Schichten in dem Untermehmen arbeiten. Acht Prozent mehr Gehalt fordert die Gewerkschaft. Bisher würden die Arbeitgeber allerdings nur bei Einmalzahlungen über konkrete Summen reden. Kommende Woche soll in Hamburg in vierter Runde weiter verhandelt werden. Unabhängig von den norddeutschlandweiten Warnstreiks heute fordert die IG-Metall in der Gießerei Ueckermünde auch eine Zulage wegen der besonderen Staubbelastung in dem Betrieb.

