Stand: 20.01.2023 10:50 Uhr Warnstreiks bei der Post: Keine Briefzustellung in Teilen von MV

Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern werden heute keine Pakete und Briefe zugestellt. Grund ist der laufende Tarifkonflikt bei der Deutschen Post. Die Gewerkschaft Ver.di hat in mehreren Städten zu Warnstreiks aufgerufen. Laut einem Sprecher sind Zehntausende Haushalte betroffen - allein in der Rostocker Innenstadt etwa 80.000. Warnstreiks gibt es den Angaben zufolge auch in und um Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, Tessin und Schwerin. Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld, das hat die Arbeitgeberseite als realitätsfern zurückgewiesen.

