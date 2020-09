Stand: 25.09.2020 12:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreiks am Dienstag im öffentlichen Nahverkehr in MV

Die Gewerkschaft Ver.di hat für kommenden Dienstag (29. September) zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Der öffentliche Nahverkehr soll bestreikt werden, um einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag zu erzielen. In Mecklenburg-Vorpommern könnte fast jeder betroffen sein, der am Dienstagmorgen mit Bus oder Bahn fahren will. Betroffen ist auch der Schülerverkehr.

Fast ganz Mecklenburg-Vorpommern betroffen

Nach Angaben der Gewerkschaft werden außer dem Schweriner Nahverkehr, der einen eigenen Tarifvertrag hat, die Betriebe in allen Landkreisen und auch die RSAG in Rostock bestreikt. Beginnen sollen die Arbeitsniederlegungen zum Betriebsbeginn. Ab 9 Uhr sollen Busse und Bahnen dann wieder rollen.

Mehr Verkehr auf den Straßen

Die Warnstreiks könnten auch zu volleren Straßen führen, weil viele auf das Auto ausweichen müssen, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen.

