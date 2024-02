Warnstreik legt Busse und Bahnen in MV weitgehend lahm Stand: 02.02.2024 16:29 Uhr Weil die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik aufgerufen hat, sind zahlreiche Bahnen und Busse in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag ausgefallen. Die Arbeitgeber bezeichneten die Aktion als "überzogen".

Ein Warnstreik hat den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend zum Erliegen gebracht. Etwa 90 Prozent des gesamten Nahverkehrs seien von der Aktion betroffen, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Stefan Gillwald. Der Warnstreik hatte in den frühen Morgenstunden begonnen. "Und wir behalten uns weitere Arbeitskampfmaßnahmen vor", betonte der Gewerkschafter. "Das ist schon ein donnerndes Signal, das die Beschäftigten hier im Norden gesendet haben", so sein ver.di-Kollege Frank Schischefsky, die Arbeitgeber sollten "endlich konstruktive und vor allem akzeptable Angebote" auf den Tisch legen.

Landeshauptstadt nicht betroffen

Hintergrund ist ein Tarifstreit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und dem Kommunalen Arbeitgeberverband. Betroffen war unter anderem die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), in der Hansestadt fuhren weder Busse noch Bahnen. An einem gewöhnlichen Werktag befördert die RSAG mehr als 100.000 Fahrgäste. Nicht betroffen war dagegen der Nahverkehr in Schwerin. "Alle Omnibusse und Straßenbahnen verkehren planmäßig", teilte die kommunale Nahverkehrs-Gesellschaft NVS mit.

Schlosser als Streikbrecher in Friedland

Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft die Mitarbeitenden der Verkehrsbetriebe unter anderem in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Rostock und Vorpommern-Rostock. Nur vereinzelt seien Busse gefahren, behauptete Gillwald. Zumindest in Friedland und Umgebung (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) traf das nicht zu. Ein Großteil der Busse bediente trotz des Streiks ihre Strecken, weil sich die Schlosser des Betriebshofes hinter das Lenkrad setzten. Sie haben grundsätzlich eine Berechtigung dafür. Der Warnstreik soll laut ver.di in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend mit Dienstbeginn beendet werden.

Arbeitgeber kritisieren Warnstreik

Der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV) hatte den Warnstreik als völlig unverhältnismäßig kritisiert. Die Gewerkschaft betreibe mit der Aktion offensichtlich "gewerkschaftseigene Imagepflege" zulasten von Familien sowie Pendlern und Pendlerinnen, sagte Verbandsgeschäftsführerin Carola Freier. Die Arbeitgeberseite habe für die nächste Verhandlungsrunde am 21. Februar 2024 ein neues Angebot angekündigt. Zu den ver.di-Kernforderungen für den Manteltarifvertrag gehören unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche und die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden.

