Warnstreik im Nahverkehr - Zehntausende in MV betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstagmorgen vielerorts der öffentliche Personennahverkehr stillgestanden. Zehntausende Schüler und Pendler waren betroffen. Die Gewerkschaft Ver.di hatte zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen - bis 9 Uhr morgens. Seitdem kommt der Nahverkehr allmählich wieder ins Rollen. In Mecklenburg-Vorpommern war vor allem Rostock betroffen. Dort beteiligten sich unter anderem die Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn (RSAG) an dem Ausstand - ebenso die Mitarbeiter vieler Unternehmen in den Landkreisen.

Teilweise auch Drittunternehmen betroffen

Bei Nahbus Nordwestmecklenburg wollten Beschäftigte im gesamten Kreis sowie in der Stadt Wismar streiken und im Kreis Ludwigslust-Parchim Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP). Auch im Landkreis Rostock standen die Busse still. Betroffen waren auch Drittunternehmen im Auftrag von Rebus.

Ausfälle rund um Torgelow erwartet

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) rechnete mit Ausfällen im Linienverkehr bis 9 Uhr. Auch im Anschluss an den Warnstreik könne es vereinzelt noch zu Verzögerungen und Ausfällen kommen, so eine Unternehmenssprecherin. Das betreffe insbesondere die Region Torgelow und einzelne Linien im Bereich Pasewalk. In Greifswald selbst fuhren bis 9 Uhr gar keine Stadtbusse, da auch die Stadtwerke bestreikt wurden.

Durch Streik unterrichtsfrei für betroffene Schüler

Schüler mit langem Schulweg waren wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an diesem Dienstag vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fuhr. Der Unterricht in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern fand aber statt.

Nicht alle Verkehrsunternehmen streiken

Nicht bestreikt wurden nach NDR Informationen die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe (NVB), der Schweriner Nahverkehr, die Anklamer Verkehrsgesellschaft und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Die Gewerkschaft Ver.di will mit dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung bundesweit einheitliche Tarifregelungen durchzusetzen, beispielsweise beim Urlaubsanspruch, bei Schichtzulagen oder beim Ausgleich von Überstunden.

