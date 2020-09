Stand: 12.09.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreik der Deutschen Post im Norden von MV

Mitarbeiter der Deutschen Post streiken am Samstag in den Städten Rostock, Wismar, einschließlich der Umlandgemeinden, in Greifswald und in Ribnitz Damgarten. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. In Mecklenburg-Vorpommern werden bis zu 200.000 Briefe und bis zu 28.000 Pakete liegenbleiben. Betroffen sind rund 375.000 Haushalte. Ver.di will mit den Streiks der Forderung nach 5,5 Prozent mehr Lohn für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland Nachdruck verleihen. | 12.09.2020 12:37