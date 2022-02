Warnstreik bei der AOK Nordost Stand: 22.02.2022 05:05 Uhr Eigentlich sitzen derzeit alle AOKs am Verhandlungstisch und ringen mit Gewerkschaftsvertretern um einen neuen Tarifvertrag. Nur eine Ortskrankenkasse hat gar nicht erst am Tisch Platz genommen: Die AOK Nordost. Gut 1.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen sich - und das nicht erst seit Kurzem.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

"Die größte Krankenkasse für die Region Nordost", so nennt sie sich selbst auf ihrer Website. Eben dort heißt es auch, dass sie mit über 100 Beratungsstandorten in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg DIE Krankenkasse vor Ort sei. Öffentlich gibt sich die AOK Nordost als Sportpartner; ist Sponsor des Fußball Bundesligisten Union Berlin und unterstützt hier im Land den HC Empor Rostock, die Rostock Seawolves sowie den SSC Palmberg Schwerin. Die AOK stehe für "Sicherheit", heißt es auf der Website.

Mitarbeiter schildern Drohungen von betriebsbedingter Kündigung

Das schildern Angestellte derzeit jedoch ganz anders. Hinter den Kulissen scheint es ordentlich zu rumoren. Dem letzten Geschäftsbericht der AOK Nordost ist zu entnehmen, dass die Kasse 2020 ein Minus von fast 175 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Der Vorstand will sparen. Nach NDR Informationen kündigte Geschäftsführerin Daniela Teichert im Mai 2021 in einer internen Dienstversammlung an, die Lücke im Haushalt umlegen zu wollen. Der Plan: Den rund 5.400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der AOK Nordost sollte das 13. Gehalt – also das Weihnachtsgeld - gestrichen werden. Zusätzlich sollten alle Angestellten von regulär 38,5 auf 32 Wochenstunden runtergestuft werden – bei entsprechend geringerer Bezahlung aber gleichbleibender Arbeitslast. Zusätzlich berichten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dem NDR von Drohungen von betriebsbedingten Kündigungen. Ein Sprecher der Krankenkasse wollte sich dazu nicht äußern – das seien "Betriebsinterna".

Angestellte der AOK Nordost: "Zu wenig Personal für zu viel Arbeit"

Die Pläne der Geschäftsführung liefen ins Leere. Sie konnten in diversen Gremien nicht nachweisen, dass tatsächlich eine "finanzielle Notlage" vorlag, die solche Schritte gerechtfertigt hätten. So blieb es beim Weihnachtsgeld und 38 Wochenstunden. Gewerkschaften feierten das bereits als Erfolg. Währenddessen sei aber die Arbeitslast weiter gestiegen – so schildern es mehrere Angestellte der AOK Nordost dem NDR. Demnach würden rund 200 bis 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jährlich die AOK Nordost in den Ruhestand verlassen. Betriebsintern wurde dennoch ein Stopp für Neubesetzungen ausgesprochen. Damit scheint man in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg allein zu sein – bundesweit sind bei der AOK 285 Stellen ausgeschrieben, für die AOK Nordost ist online eine einzige Stelle offen.

Mitarbeiter sollten Arbeitsstunden dem Unternehmen spenden

Gerade in der Corona-Zeit stapelte sich die Arbeit auf den Schreibtischen immer weiter an. Mitglieder der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) berichten dem NDR, dass die Unternehmensleitung deswegen zum sogenannten "Sanierungs-Samstag" aufgerufen hatte. Details dazu möchte der AOK Sprecher auch hier nicht preisgeben – auch das seien "Betriebsinterna". Laut Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sollten an den Wochenenden pandemiebedingte Rückstände im Home Office abgearbeitet werden. Die Mehrarbeit – also die Überstunden – sollten die Angestellten dafür dem Unternehmen spenden. Wie viele sich darauf einließen, ist unklar.

AOK Nordost entzieht sich Tarifverhandlungen

Mittlerweile hat die AOK Nordost die nächste Einsparung von Kosten gefunden. Während alle anderen AOK Ortskrankenkassen aus Deutschland derzeit mit den Gewerkschaften ver.di und GdS über den neuen, anstehenden Tarifvertrag verhandeln, hat sich die AOK Nordost dem komplett entzogen. Das heißt für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2022 und 2023 werden sie keine lineare Vergütungssteigerung erhalten. Zu den Gründen äußert sich der AOK Sprecher wie folgt: "Mit Blick auf die aktuell finanziellen Herausforderungen durch die lang anhaltende Corona-Pandemie und zahlreiche neue Gesetze der vergangenen Großen Koalition halten wir es für angemessen, die Tariferhöhung für unsere Mitarbeitenden zu verschieben. Daher hat sich die AOK Nordost in diesem Jahr aus den Tarifverhandlungen herausnehmen lassen."

Verständnis bei Angestellten nicht mehr vorhanden

Fassungslos und wütend schildern Angestellte dem NDR die aktuelle Situation. Einer sagt: "Die haben doch wirklich keine Ehre mehr. Wir haben in der Pandemie wirklich viel geleistet und das ist jetzt der Dank?" Ob er Verständnis dafür habe, dass sich die Mitarbeiter von der Geschäftsführung nicht wertgeschätzt fühlen, möchte der Unternehmenssprecher ebenfalls nicht beantworten. Deutliche Worte findet hingegen die zuständige Tarifsekretärin bei ver.di Katja Paul: "Wir akzeptieren diese einseitige Aufkündigung der Tarifverhandlungen überhaupt nicht. Bei der aktuellen Inflationsrate ist das absolut unzumutbar." Sie zweifelt auch daran, dass der Schritt der AOK Nordost überhaupt rechtens sei.

Gewerkschaften rufen zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaften ver.di und GdS rufen für Dienstag und Mittwoch zu Warnstreiks auf. Das bedeutet für die rund 1,73 Millionen versicherten Kunden der AOK Nordost, dass es zu erheblichen Einschränkungen im Callcenter kommen kann, Rechnungen verspätet angewiesen werden könnten und Sachbearbeiter teilweise nicht erreichbar sein könnten.

