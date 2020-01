Warnstreik bei Nahbus in Nordwestmecklenburg

Am morgigen Donnerstag kommt es nach Angaben der Gewerkschaft ver.di zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Betroffen seien werden die Linien von Nahbus in Nordwestmecklenburg. Von vier Uhr an legen rund 200 Busfahrer ihre Arbeit bis Betriebsschluss nieder.

Dritte Verhandlungsrunde gescheitert

„In der dritten Verhandlungsrunde wurden die Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV MV) erneut vertagt. Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde nur leicht verbessert haben, müssen wir offensichtlich noch deutlicher machen, dass die Mitglieder mehr erwarten“, so Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von ver.di Nord. „Wir hätten die Warnstreiks gerne frühzeitiger bekannt gemacht. Leider hat der KAV das abgelehnt, weil es keine Bereitschaft gab, gleichzeitig eine Vereinbarung zu treffen, dass die Unternehmen die Ankündigung nicht nutzen, um Streikbrecheraktivitäten zu planen, wie in der ersten Warnstreikrunde geschehen“, so Pliete weiter.

Rückwirkende Erhöhung der Löhne gefordert

ver.di Nord fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 01.01.2020. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.