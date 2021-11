Warnstreik an Schulen und Hochschulen Stand: 23.11.2021 05:38 Uhr Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder erreicht nun auch die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer geht in den Ausstand.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für heute zu einem ganztägigen Warnstreik in Schulen und Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns aufgerufen. Sie will damit den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes erhöhen.

Notbetreuung an Grund- und Förderschulen

Zu einer Kundgebung vor der Staatskanzlei in Schwerin erwartet die Gewerkschaft bis zu 1.000 Teilnehmer. Parallel dazu planen Lehrkräfte auch Streikaktionen an ihren Schulen beispielsweise in Wismar, Neubrandenburg, Greifswald, Goldberg, Rostock und in Sagard auf Rügen. Dadurch könne es zu Unterrichtsausfällen kommen, so eine GEW-Sprecherin. Die Betreuung der Schülerinnen sei aber gesichert.

Fünf Prozent mehr Gehalt gefordert

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Gewerkschaften fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Die Länder als Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde soll an diesem Wochenende in Potsdam stattfinden.

