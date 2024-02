Warnstreik am Freitag: Antworten auf häufige Fragen

Grund sind festgefahrene Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Personennahverkehr. Deswegen will ver.di will Druck in den Verhandlungen machen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2.400 Beschäftigten unter anderem zehn zusätzliche Urlaubstage. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte zuletzt auf die schwierige wirtschaftliche Situation der Unternehmen hingewiesen.