Stand: 15.01.2020 07:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreik: Morgen keine Busse und Straßenbahnen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag flächendeckende Warnstreiks im Bus- und Straßenbahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Betroffen ist auch der Schülerverkehr. Hintergrund ist ein Streit um höhere Löhne.

Nur Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald fährt

Etwa 900 Beschäftigte werden sich an dem Streik beteiligen, sagte Landesstreikleiter Karl Heinz Pliete von ver.di. Er bestätigte damit einen Bericht der "Ostsee-Zeitung". Von Betriebsbeginn bis etwa 10 Uhr sollen Busse und Bahnen in den Depots bleiben. Ausgenommen ist die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald in Torgelow. Dort sind die Tarifverhandlungen laut Pliete auf einem guten Weg und deshalb wird dort nicht gestreikt.

Gewerkschaft verweist auf Ost-West-Gehaltsunterschied

Hintergrund ist, dass ver.di für die Fahrerinnen und Fahrer mehr Geld fordert: etwa zwei Euro pro Stunde und weitere 100 Euro mehr im Monat. Busfahrer in Mecklenburg Vorpommern verdienen laut ver.di etwa 250 Euro weniger im Monat als ihre Kollegen in Schleswig-Holstein. Das sei 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr hinzunehmen, so Gewerkschafter Pliete.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.01.2020 | 07:30 Uhr