Warnemünder Woche startet: Diese Programm-Höhepunkte gibt es Stand: 01.07.2023 00:00 Uhr Die Warnemünder Woche gehört zu den größten internationalen Segelsportveranstaltungen Deutschlands. Begleitet wird sie von einem Sommerfest inklusive Drachenbootrennen, Beachhandball, Lacrosse und vielem mehr. Heute geht's los.

Die 85. Warnemünder Woche findet vom 1. bis zum 9. Juli statt. Fast 2.000 Segler aus rund 30 verschiedenen Nationen machen das Event zu einer der größten Regatten Deutschlands. Damit nicht genug: Ein Sommerfest rundet das Wasserprogramm auf dem Land ab.

Die Bühne im Kurhausgarten wird während der zehn Tage zum Mittelpunkt des Sommerfestes, welches sich auch über die Strandpromenade und den Alten Strom erstreckt. Vom 30. Juni an hat die Bummelmeile auf der Promenade geöffnet - und lädt zum Schlendern ein.

Die Eröffnung des maritimen Festes

Der 1. Juli steht im Zeichen der Eröffnungsfeierlichkeiten. Traditionell startet die Warnemünder Woche mit dem farbenfrohen Festumzug. Stefanie Drese (SPD) Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, die Schirmherrin der Veranstaltung und Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) empfangen die Gäste zur Eröffnung im Kurhausgarten. "Die Warnemünder Woche verbindet Tradition und Moderne sowie Regionalität und Weltoffenheit", so Oberbürgermeisterin Kröger.

Der Festumzug "Niege Ümgang" startet um 10 Uhr am 1. Juli am Leuchtturm. Hier führt der Umzug entlang: von der Seestraße über Alexandrinenstraße, Kirchenstraße, Mühlenstraße, Kurhausstraße und über die Seestraße in den Kurhausgarten. Direkt nach der Eröffnung sowie am Sonntag, 2. Juli, übernimmt NDR 1 Radio MV die Bühne im Kurhausgarten. Die Moderation übernehmen Ralf Markert und Nils Söhrens.

Segel-Regatten

Einen Ausblick auf das Segel-Programm gab Sportdirektor Peter Ramcke: "Neben Evergreen-Highlights wie dem ILCA Europa Cup, der Langstreckenregatta Rund Bornholm und der Offshore Mittelstrecke nach Kühlungsborn, freue ich mich besonders auf die Solinge mit ihrer Europameisterschaft und die Starboote mit ihrem Big-3-Event, der Star Eastern Hemisphere Championship, die von der Wertigkeit her zum Beispiel einer Europameisterschaft entspricht. Neben diesen Regatten freuen wir uns unter anderem aber auch, die 29er im besten Revier willkommen zu heißen."

25. Drachenbootfestival

Am südlichen Ende des Alten Stroms findet am 8. und 9. Juli das 25. Warnemünder Drachenbootfestivalstatt. Bis zu 70 gegnerische Teams mit je 20 Paddlern aus dem In- und Ausland treten hier im Funsport bis hin zum Profiteam gegeneinander an. Auf einer Strecke von 280 Metern gibt es spektakuläre Rennen fast im Minutentakt. Mitreißende Acts sorgen in den Rennpausen für Entertainment.

Beach-Handball-Tage

Die Beach-Handball-Tage sind immer ein großes Highlight auf der Warnemünder Woche. Zum 27. Mal werden 24 Herren, sowie 24 Damenteams aus dem ganzen Bundesland erwartet. Rund 600 Handballer kämpfen mit der Ostsee-Kulisse im Hintergrund um den Sieg.

Samstag, 1 Juli von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 2. Juli von 10 bis 16 Uhr

Beach-Rugby Turnier

Eine Woche später, am Sonnabend den 8. Juli um 10 Uhr, wird am Warnemünder Strand um die Krone des deutschen Beach-Rugby gekämpft. Seit 2019 findet das Beach-Rugby-Turnier in der SportBeachArena statt. Insgesamt acht Herren und acht Damenteams werden gegeneinander antreten.

Sonntag, 8 Juli von 10 bis 18 Uhr

Beach-Lacrosse Turnier

Auch der Kampf um den begehrten Sieg des deutschlandweit einzigen Strand-Lacrosse Turniers geht in die nächste Runde. Spieler aus dem ganzen Land reisen an, um sich die frische Ostsee-Luft um die Ohren wehen zu lassen, während sie ihrer Leidenschaft nachgehen. Beach-Lacrosse wird mit Teams á 4 Spielern auf einem 15 mal 15 Meter großen Feld gespielt.

Samstag, 7. Juli von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. Juli von 10 bis 12 Uhr

NDR vor Ort

Jeden Tag berichten die Reporterinnen und Reporter aus dem NDR Ostseestudio Rostock von der Warnemünder Woche. Auch die Regionalnachrichten des Ostseestudios entstehen dort. Am Donnerstag sendet das Nordmagazin um 18 Uhr und 19.30 Uhr live vom Leuchtturm Warnemünde. Denn in diesem Jahr feiert nicht nur das Segelsportevent selbst seine 85. Auflage - auch der Leuchtturm des Ostseebades wird 125 Jahre alt. Aus diesem Anlass meldet sich Nordmagazin-Moderator Thilo Tautz am Donnerstag live von der Warnemünder Woche. Und auch NDR 1 Radio MV sendet live vom Warnemünder Strand. Am Sonnabend, 8. Juli hat sich "Wochenend und Angerstein" in der Walbar am Strand unterhalb des Teepots einen Platz reserviert. Marc Angerstein sendet dann live aus der Hängematte direkt neben der Beacharena.

An diesem Wochenende beginnt die 85. Warnemünder Woche. Neun Tage lang wird beim maritimen Fest auf der Ostsee gesegelt und an Land gefeiert.

direkt beim „Hotel Neptun“

an der Straße „Am Leuchtturm“ (Wendehammer)

hinter dem „Hotel am Leuchtturm“ (Auffahrt)

