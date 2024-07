Warnemünder Woche: Segelsport und Familienprogramm lockt Besucher Stand: 06.07.2024 07:03 Uhr Die Veranstalter erwarten zur Warnemünder Woche vom 6. bis 14. Juli hunderttausende Besucher. Am Sonnabendmorgen hat der Festumzug "Niege Ümgang" das maritime Fest an der Ostsee traditionell eröffnet.

Neun Tage lang läuft das große maritime Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern. Die Veranstalter erwarten hunderttausende Besucher zum internationalen Segelwettbewerb an der Ostsee. Am Dienstag haben die Veranstalter und die Stadt Rostock das Programm vorgestellt. "Aus sportlicher Sicht sind die Segelwettbewerbe auf höchstem Leistungsniveau ein tolles Aushängeschild. Sie zeigen, dass Aktive aus aller Welt die guten Bedingungen unseres Segelreviers schätzen", sagt Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke).

"Niege Ümgang", Maskottchenparade und Musikfestival

Traditioneller Auftakt war zum 21. Mal der bunte Festumzug "Niege Ümgang" mit mehr als 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den viele Freiwillige und Vereine gestaltet haben. Mit dabei waren drei Spielmannszüge und ein Orchester. Zudem wurde eine kleine Maskottchenparade geboten und historische Figuren einbezogen. Am 11. Juli steht das Musikfestival "Open-Air am Meer - Rauch auf dem Wasser" auf dem Programm.

15 Regatten verschiedener Schiffsklassen in Warnemünde

Insgesamt stehen 15 Regatten verschiedener Schiffsklassen, Wettbewerbe der ersten und zweiten Segel-Bundesliga sowie der Sailing Champions League an. Bis Anfang Juli haben sich laut den Veranstaltern mehr als 800 Sportler mit 400 Booten von allen Kontinenten angemeldet. Den Abschluss des sportlichen Programms bildet am 13. und 14. Juli das Drachenboot-Festival am südlichen Alten Strom in Warnemünde. Der Sportdirektor der Warnemünder Woche, Peter Ramcke, freut sich besonders auf die Weltmeisterschaft der Klasse Zoom 8 - eine kleine, leichte Einhandjolle für Kinder und Jugendliche. "Das ist eine sehr interessante Klasse, in der es früher große Felder gab. 2005 habe ich die letzte Weltmeisterschaft in Deutschland betreut, und nun ist es wieder so weit", so Ramcke. Der Norddeutsche Rundfunk ist Medienpartner der Warnemünder Woche.

Das Programm der Warnemünder Woche

Mehr als 2.500 Teilnehmer, darunter viele Vereine und Freiwillige, gestalten den Auftakt der Warnemünder Woche. Diese Highlights erwarten die Besucher:





6. Juli, 10 Uhr: "Nieger Ümgang" mit drei Spielmannszügen, Orchester und Maskottchenparade

6. Juli, 11.15 Uhr: Offizielle Eröffnung der Warnemünder Woche mit traditionellem Fassbieranstich. Moderation: Nordmagazin Moderatorin Frauke Rauner

6. Juli, 19 Uhr: Festliches Eröffnungskonzert: "Romantik und Meer" mit dem Thüringer Männerchor Ars Musica

7. Juli, 12 Uhr: NDR 1 Radio MV Party - Kurhausgarten. Moderation: Nils Söhrens

9. Juli, 21 Uhr: Public Viewing UEFA Euro 2024 Halbfinale - Strand Arena Warnemünde

11. Juli, 16 Uhr: Rauch auf dem Wasser XX - Das Open Air am Meer - Eröffnung

13. Juli, 8 Uhr: Beginn Drachenbootfestival

Drachenbootfestival 13. Juli, 10 Uhr: Lacrosse- und Beachrugby-Turnier - Strand Arena Warnemünde

13. Juli, 10 Uhr: Shanty-Tag - Kurhausgarten

14. Juli, 21 Uhr: Public Viewing UEFA Euro 2024 Finale - Strand Arena Warnemünde

Weitere Informationen Veranstalter der Warnemünder Woche ziehen positive Bilanz Die 85. Warnemünder Woche ist am Sonntag zu Ende gegangen. Trotz zwischenzeitlich schwieriger Witterungsbedingungen sind die Veranstalter zufrieden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.07.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock