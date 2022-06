Warnemünder Woche: 900 Segler erwartet Stand: 28.06.2022 17:08 Uhr Am Wochenende beginnt die 84. Warnemünder Woche (2. bis 10. Juli). Neben zahlreichen sportlichen, gibt es auch viele kulturelle Höhepunkte.

Nach einer abgesagten und einer abgespeckten Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren, bietet die Warnemünder Woche dieses Mal wieder ein Programm wie in der Vor-Corona-Zeit - nämlich ohne Auflagen. Am Sonnabend findet nach dem "Niegen Ümgang" die Eröffnung im Kurhausgarten statt, wo täglich Veranstaltungen geboten werden.

Auf der Ostsee sind etwa 900 Segler aus 20 Nationen aktiv. Höhepunkte sind die Weltmeisterschaft der H-Boote, zwei Europacups und zwei Deutsche Meisterschaften. Nach zweijähriger Pause werden auch die Beachhandball-Tage und das Drachenbootfestival wieder ausgetragen. Am Alten Strom und auf der Promenade ist außerdem eine Bummelmeile zu finden. Der NDR ist wieder Partner der Warnemünder Woche.

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln Coronavirus