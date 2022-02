Stand: 09.02.2022 13:45 Uhr Warnemünde und Markgrafenheide bekommen wieder Strandvogte

Ab kommendem Sommer soll es in Warnemünde und Markgrafenheide wieder zwei feste Strandvogte geben. Das wurde gestern Abend in der Sitzung des Ortsbeirat Seebad Warnemünde/Seebad Diedrichshagen besprochen. Diese müssten gut sichtbar auftreten und der Bevölkerung bekannt gemacht werden, so der zuständige Senator für Ordnung Dr. Chris-Müller von Wrycz Rekowski. Dazu sollen die Strandvogte mit einem Quad am Strand von Warnemünde und Markgrafenheide Streife fahren. Lärm und Müll sollen so vermieden, Wildcampen und Feuer am Strand entgegengewirkt werden. Im vergangenen Sommer wurden vermehrt solche Vorfälle gemeldet. | 09.02.2022 13:45

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.02.2022 | 12:00 Uhr