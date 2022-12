Stand: 18.12.2022 07:03 Uhr Warnemünde: Tiefgarage nach Wasserrohrbruch vollgelaufen

In der Alten Bahnhofsstraße in Warnemünde ist am Sonnabend ein Wasserrohr gebrochen. Laut Feuerwehr lief auch eine Tiefgarage voll und musste ausgepumpt werden. Die Reparaturarbeiten des Versorgers Nordwasser dauern an, die Straße ist gesperrt. Die Statik des betroffenen Gebäudes wird durch das Tiefbauamt geprüft, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.12.2022 | 07:30 Uhr