Warnemünde: Teure Spritztour auf den Strand

Den Sonnenaufgang am Meer genießen - was kann es Romantischeres geben? Das dachte sich auch ein Pärchen aus Berlin. In der Nacht zum Ostersonntag fuhren der 30-jährige Hauptstädter und seine 27-jährige Partnerin mit ihrem SUV direkt auf den Strand von Warnemünde. Sie hatten wohl geplant, vor der ersten routinemäßigen Polizeikontrolle den Strand wieder verlassen zu haben. Daraus wurde aber nichts. Die illegale Spritztour endete mit einer Anzeige wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes.

Bis zu 2.000 Euro Strafe möglich

Als die Polizei kurz nach 7 Uhr den Strandabschnitt kontrollierte, trafen sie die beiden Berliner noch an. Deren SUV hatte sich im lockeren Sand festgefahren, erklärte Sebastian Haacker vom Polizeipräsidium Rostock. Ein herbeigerufener Abschleppwagen fuhr sich ebenfalls fest. Erst ein zweiter Abschlepper konnte sowohl das Auto der Berliner als auch seinen Kollegen aus dem Strandsand ziehen. Gegen das Berliner Pärchen wurde Anzeige erstattet. Der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, also die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern, kann mit einer Geldstrafe von 150 bis 2.000 Euro geahndet werden. Obendrein müssen die Berliner den Einsatz der beiden Abschleppwagen bezahlen.

