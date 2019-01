Stand: 04.01.2019 06:33 Uhr

Warnemünde: Silvester-Müll wird aufgesammelt

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) will am Vormittag eine Müllsammelaktion am Strand von Warnemünde durchführen. Dabei geht es vor allem um kleine Plastikteile, die nach den Reinigungsarbeiten der Kurverwaltung übrig geblieben sind.

Böllerreste sollen nicht in die Ostsee gelangen

Im Zentrum des Interesses der Meeresforscher stehen vor allem die Reste des Silvesterfeuerwerkes. Bei der Explosion von Böllern und Raketen würden demnach unzählige kleine Kunstoff-Teilchen freigesetzt. Ziel der Aktion sei es zu verhindern, dass diese Teilchen in die Ostsee gelangen.

Erkenntnisse für Schutzkonzept sammeln

Der eingesammelte Müll soll sortiert und analysiert und die so gewonnenen Daten wissenschaftlich aufbereitet werden, um Schutzkonzepte für die Umwelt entwickeln zu können, hieß es vom IOW. Das Institut hofft gemeinsam mit den anderen Organisatoren - darunter das Schüler-Netzwerk "Kurs auf MV", die Küstenunion und der Allgemeine Studierendenausschuss der Rostocker Universität - auf zahlreiche Helfer. Treffpunkt für die Freiwilligen ist um 10 Uhr am Institut in der Seestraße 15 - direkt hinter der Promenade in Warnemünde.

