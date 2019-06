Stand: 12.06.2019 06:35 Uhr

Warnemünde: Mehr Qualität im Kreuzfahrtgeschäft

Auf Qualität statt Quantität will der Rostocker Hafen künftig im Kreuzfahrttourismus setzen. Das betonte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Rostock Port, Jens Scharner, am Dienstagabend am Rande einer Ortsbeiratssitzung in Warnemünde. Der Rostocker Hafen strebe nicht an, im Kreuzfahrtgeschäft wieder die Nummer Eins vor Hamburg zu werden, so Scharner gegenüber NDR 1 Radio MV.

Insgesamt 204 Anläufe in diesem Jahr geplant

In diesem Jahr legen in Rostock Warnemünde und im Überseehafen 204 mal Kreuzfahrtschiffe an. In Hamburg gibt es rund 260 Anläufe. In Zeiten des Kampfes gegen den Klimawandel, etwa durch die "Fridays For Future"-Bewegung, wäre es falsch, weiterhin immer nur den wirtschaftlichen Superlativ anzustreben, so Scharner. Warnemünde sei einzigartig als Anlegehafen, aber es sei eben nicht Hamburg.

Anschluss für Landstrom soll kommen

Der Ortsteil könne nicht mehr Anläufe verkraften, so Scharner. Der Rostocker Hafen soll in den nächsten Jahren mit einem Landstromanschluss ausgestattet werden. Dadurch können Kreuzfahrtschiffe während ihrer Liegezeit ihre Aggregate abstellen und stoßen damit weniger Emissionen aus.

