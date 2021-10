Stand: 10.10.2021 15:22 Uhr Warnemünde: Kirche feiert 150-jähriges Jubiläum

Die Kirche in Warnemünde wird 150 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat am Sonntag eine Festwoche begonnen. Gottesdienste, Andachten, Konzerte und eine Ausstellung ehren den neogotischen Backsteinbau. Ein Buch über die Geschichte der Warnemünder Kirche wird am Mittwoch vorgestellt. Am kommenden Sonntag findet dann ein Festgottesdient und ein Gemeindefest statt. | 10.10.2021 15:22

