Stand: 14.07.2022 10:38 Uhr Warnemünde: Internationaler DLRG-Cup startet

In Warnemünde startet am Donnerstag nachmittag der Internationale DLRG Cup. 170 Rettungsschwimmer aus fünf Nationen treten dabei an. Die Teilnehmenden sind aus Belgien, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und aus Deutschland. An drei Wettkampftagen schwimmen und sprinten die Rettungssportler dann um Medaillen. Zuschauer können von den Tribünen der Strandarena und auch direkt an der Wasserkante die Rennen beobachten. | 14.07.2022 10:30