Stand: 27.09.2020 16:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnemünde: Ibbenbühren gewinnt Beachsoccer-Meisterschaft

Der Ibbenbürener BSC hat in Warnemünde die Deutsche Meisterschaft im Beachsoccer gewonnen. Der Titelverteidiger, die Rostocker Robben, wurde am Ende nur Vierter. Die Lokalmatadore waren im Halbfinale mit 1:4 an den Beach Royals Düsseldorf gescheitert und verloren das Spiel um Platz drei mit 1:3 gegen Real Münster. Ibbenbüren sicherte sich den Tiel durch einen 4:2-Erfolg im Finale gegen Düsseldorf. Das Final-Turnier musste wegen Corona ohne Zuschauer ausgetragen werden. | 27.09.2020 16:28