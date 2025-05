Warnemünde: Flügel von 159-jähriger Windmühle abgebrochen Stand: 19.05.2025 16:17 Uhr Am Vormittag ist ein Flügel der Warnemünder Windmühle abgebrochen. Um mögliche Gefahren auszuschließen, haben Einsatzkräfte mittlerweile einen zweiten Flügel abmontiert.

Ein Flügel der historischen "Meyer's Mühle" in Warnemünde (Rostock) ist am Montag abgebrochen. Polizei und Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben um kurz nach 12 Uhr über den Vorfall informiert. Vor Ort wurde zur Gefahrenabwehr eine mobile Absperrung errichtet. Der Mühlenflügel ist auf den darunterliegenden Balkon gestürzt und hat dort ein Loch in den Boden gerissen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Was zum Abbruch des Flügels geführt hat, ist derzeit noch unklar. Am Nachmittag rückten Einsatzkräfte mit einem Kran an, um den Abbruch eines zweiten Flügels zu verhindern. Er wurde vorsorglich abgenommen.

Historische Mühle prägt den Ortskern

Bei der Windmühle aus dem Jahr 1866 handelt es sich um einen sogenannten Galerie-Holländer. Sie verfügt über eine sich mit dem Wind drehende Turmhaube, an der die Flügel befestigt sind. Unterhalb befindet sich eine umlaufende, begehbare Galerie. Die unter Denkmalsschutz stehende Mühle war von 1867 bis 1991 in Betrieb. Sie steht in der Nähe des zentralen Kirchplatzes und des Kurparks in Warnemünde. Auch die benachbarte Mühlenstraße ist nach dem ortsbildprägenden Bauwerk benannt.

