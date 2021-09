Stand: 02.09.2021 17:03 Uhr Warnemünde: Expertentreffen zu Offshore-Windenergie

Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft haben sich in Rostock über die Zukunft der Windenergie auf See verständigt. Dabei ging es auch um ein geplantes Testfeld vor Warnemünde. Bereits seit 2016 wird nach einer geeigneten Fläche gesucht. Nachdem mehrere Möglichkeiten letztlich abgelehnt wurden, soll das nationale Testfeld nun etwa zehn Kilometer vor Warnemünde entstehen. Doch auch hier gibt es nach wie vor Bedenken. Sowohl Touristiker als auch die See- und Fischwirtschaft befürchten Beeinträchtigungen. Die Stiftung Offshore Windenergie leitet das Projekt. Mitglieder wollen nun mit verstärker Öffentlichkeitsarbeit das im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarte Vorhaben voranbringen. Dazu gehört eine vielfältige Begleitforschung zu innovativer Windtechnik und neuen Technologien. | 02.09.2021 17:02