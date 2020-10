Stand: 02.10.2020 07:38 Uhr Warnemünde: Einziges Kreuzfahrtschiff der Saison erwartet

Gegen 11.30 Uhr soll die "Europa" in Warnemünde festmachen. An Bord sind etwa 200 Passagiere - wegen Corona nur die Hälfte der üblichen Kapazität. Gäste und Besatzungsmitglieder dürfen das Schiff auch verlassen und Landausflüge machen. Vor Reiseantritt mussten alle einen negativen Corona-Test vorlegen. Die "Europa" kam aus Danzig und legt am Abend mit Ziel Hamburg wieder ab. | 02.10.2020 07:38