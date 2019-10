Stand: 30.10.2019 12:45 Uhr

Warnemünde: Digitales Stellwerk in Betrieb

Die Deutsche Bahn hat in Warnemünde ihr erstes digitales Stellwerk an einer Fernverkehrsstrecke in Betrieb genommen. In die neue Technik sind vor Ort etwa 65 Millionen Euro investiert worden. Die Digitalisierung soll den Schienenverkehr nach Angaben von Bahnvorstand Ronald Pofalla leistungsfähiger, zuverlässiger und kostengünstiger machen.

Weitere Bauarbeiten erforderlich

Fahrdienstleiter könnten mit der neuen Technik unter anderem Weichen, Signale oder Bahnübergänge über größere Entfernungen steuern, hieß es. Eine bessere Koordinierung solle den Zugverkehr zudem verlässlicher machen. Für die Veränderungen waren und sind aber umfangreiche Bauarbeiten nötig. Im Fall von Warnemünde bedeutet das für viele Rostocker das Umsteigen auf Busse.

Weitere Informationen Regionalverkehr: Deutsche Bahn klagt gegen Land MV Das Oberlandesgericht in Rostock beschäftigt sich heute mit der Neuvergabe des Regionalverkehrs auf der Strecke zwischen Hamburg, Schwerin, Rostock und Rügen. mehr

Reichweite wird noch vergrößert

Das neue digitale Stellwerk in Warnemünde soll zunächst zwei herkömmliche Stellwerke ablösen und sämtliche Züge in einem Abschnitt von rund zehn Kilometern steuern. Mit weiteren Bauarbeiten, vor allem am Bahnhof Warnemünde, werde die Reichweite später noch vergrößert, hieß es weiter.

Erstes digitales Stellwerk ging 2018 in Betrieb

Das erste digitale Stellwerk Europas hatte die Bahn im sächsischen Annaberg-Buchholz installiert. Seit Frühjahr 2018 werden dort nach Bahnangaben Weichen und Signale auf einer Regionalstrecke über digitale Schaltbefehle gesteuert. Als nächstes sollen digitale Stellwerke in Meitingen-Mertingen in Bayern, im Harz-Weser-Netz in Niedersachsen sowie auf der Strecke Koblenz-Trier in Betrieb genommen werden.

Digitalisierung: Aus 2.600 Stellwerken werden 280

Doch das ist nur der Anfang: Wie eine Bahnsprecherin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte, will die Bahn in den kommenden Jahren ihre sämtlichen rund 2.600 Stellwerke ersetzen. Am Ende der Umstellung werde der Zugverkehr auf dem 33.400 Kilometer langen Schienennetz in Deutschland von nur noch 280 digitalen Stellwerken aus gesteuert werden, hieß es. Digitale Stellwerke würden "eine komplett neue Organisation" des Bahnbetriebs ermöglichen, so Bahnvorstand Pofalla weiter.

Weitere Informationen Bahn-Infrastruktur: Millionen-Investitionen in MV Modernisierung der Schienen, Sanierung der Bahnhöfe in Warnemünde und Waren: Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 160 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. mehr Umbauprojekt Warnemünder Bahnhof vorerst beendet Seit Donnerstag fährt die S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde wieder. Die Strecke war seit Oktober wegen Bauarbeiten komplett gesperrt gewesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.10.2019 | 08:30 Uhr