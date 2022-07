Stand: 17.07.2022 13:12 Uhr Warnemünde: DLRG-Cup von hohem Wellengang beeinträchtigt

Der internationale DLRG-Cup der Rettungsschwimmer in Warnemünde ist auch am letzten Wettkampftag durch die Wetterlage in Schwierigkeiten gekommen. Laut den Veranstaltern mussten die Wettkämpfe abgebrochen werden, weil die Wellen mit rund 1,6 Metern in der Brandung zu hoch waren. Obwohl nicht alle Disziplinen absolviert waren, gab es am Samstagabend trotzdem eine Siegerehrung. Gesamtsieger wurde die DLRG Harsewinkel. | 17.07.2022 13:12

