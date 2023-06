Stand: 28.06.2023 04:56 Uhr Warnemünde: 30-Jähriger in der Ostsee verschwunden

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei Rostock-Warnemünde in der Ostsee baden gegangen und seither Bekannten zufolge nicht wieder an Land gegangen. Die Polizei suchte eigenen Angaben nach ab 9 Uhr abends mit Unterstützung der Feuerwehr nach dem Schwimmer. Der Bereich sei aus der Luft mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera geprüft worden. Weiter seien Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr trotz zwei Meter hoher Wellen zum Einsatz gekommen. Kurz vor 11 Uhr habe man die Suche ohne Auffinden des Vermissten beenden müssen. Die anwesenden Bekannten und Eltern seien seelsorgerisch betreut worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.06.2023 | 05:30 Uhr