Stand: 23.08.2021 10:25 Uhr Warlitz: Transporter überschlägt sich - drei Schwerverletzte

Zwischen Steegen und Warlitz bei Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat sich am frühen Sonntagabend ein Kleintransporter überschlagen. Dabei wurden alle drei Insassen, darunter ein sechsjähriges Mädchen, schwer verletzt. Laut Polizei hatte die 38-jährige Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich umd kam an einem Baum zum Liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verunglückten. Die Fahrerin, ihr 43-jähriger Beifahrer sowie das Mädchen kamen anschließend ins Krankenhaus. Der Kleintransporter wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Kreisstraße war an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt werden. | 23.08.2021 10:24