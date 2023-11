Warin und Hagenow: Feuerwehr zu Einsätzen ausgerückt Stand: 01.11.2023 08:04 Uhr Im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Hagenow Stadt (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Nach Polizeiangaben brach das Feuer gegen 3.30 Uhr aus. In dem Gebäude wohnten vier Personen. Die Einsatzkräfte konnten die zwei Erwachsenen und die zwei Kinder in Sicherheit bringen. Sie wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute aus Toddin, Hagenow Stadt und Land sowie Setzin im Einsatz. Das Gleis vor dem Gebäude musste wegen der Löscharbeiten gesperrt werden. Ob dies Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat, ist derzeit noch unklar. Die B321 ist nicht betroffen, hier läuft der Verkehr normal. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich sich Mobiliar entzündet, welches unter einem Vordach abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterer Brand in Warin

Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nordwestmecklenburg in Warin ist am Mittwochmorgen eine große Lagerhalle in Brand geraten. Es handele sich um einen Gebäudekomplex mit mehr als zehn Garagen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Darin abgestellt seien Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung seien derzeit im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

