Stand: 23.07.2020 10:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warin: B192 wegen Unterspülung gesperrt

In Warin im Landkreis Nordwestmecklenburg ist die Bundesstraße 192 voll gesperrt. Dort wurde eine wichtige Brücke unterspült. Das Wasser des Mühlengrabens läuft an der Stelle unkontrolliert um ein Wehr herum, dessen Sohle inzwischen ausgehöhlt wurde.

Wasser fließt unkontrolliert unter dem Wehr durch

Das Wasser aus dem Großen Wariner See fließt durch den Mühlengraben in den Glammsee. An der Brücke, über die die B192 führt, regelt ein Wehr den Wasserstand. Der Boden unter dem Wehr ist ausgehöhlt. Das bedeutet, dass das Wasser einfach unter dem Wehr hindurch fließt und sich seinen Weg in die Umgebung bahnt.

THW pumpt Wasser ab

Das Wasser fließt nicht nur in den Bach, sondern auch daran vorbei in Richtung des Glammsees. Problematisch dabei ist, dass nicht klar ist, ob auch der Boden unter der Straße aufgeweicht ist. Das könnte die Stabilität gefährden. Experten des zuständigen Straßenbauamtes wollen sich am Donnerstag selbst ein Bild vor Ort machen. Derzeit sichert das Technische Hilfswerk die Brücke und pumpt Wasser ab. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt nördlich am Wariner See oder südlich am Glammsee vorbei.

