Warin: B192 nach Unterspülung wieder frei

Nachdem ein Wehr unter einer Brücke in Warin (Landkreis Nordwestmecklenburg) unterspült worden war, haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) die Lage unter Kontrolle gebracht. Die Bundesstraße 192 ist inzwischen wieder frei befahrbar.

Das Fundament der Brücke war am Mittwochabend unterspült worden. Ein THW-Sprecher erklärte, dass der Boden an einem Brückensockel nach und nach freigespült worden sei, wodurch das Wasser nicht unter dem Wehr hindurch, sondern ins Brückenfundament floss. Dem Schleusenwärter war zuvor aufgefallen, dass das Wehr an der Brücke defekt ist.

Unterstützung durch die Anwohner

Das THW hatte daraufhin mit schwerer Technik und 20 Einsatzkräften das Wasser über die Straße auf die andere Seite geleitet und so die Brücke gesichert. Unterstützung bekamen die Helfer von zahlreichen Anwohnern. Wie die Feuerwehr mitteilte, kamen Freiwillige unter anderem mit Radladern oder Lkw, um Kies zu holen. Die Feuerwehr baute zuvor ein provisorisches Wehr, um das Wasser umzuleiten.

Der Einsatz dauerte bis Donnerstagabend an, dann konnten Feuerwehr und THW wieder abrücken. Eine zwischenzeitliche Umleitung führte nördlich am Wariner See oder südlich am Glammsee vorbei.

