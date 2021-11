Stand: 06.11.2021 07:05 Uhr Waren: Zwei Verletzte bei Fahrrad-Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß einer Radfahrerin mit dem Fahrer eines E-Bikes in Waren an der Müritz sind beide Radfahrer verletzt worden. Die 57 Jahre alte Frau und der 22 Jahre alte Mann kollidierten laut Polizei am Freitagnachmittag auf einem Geh- und Radweg. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | 06.11.2021 07:04

