Waren: Unbekannte brechen in Bürogebäude ein

Unbekannte Täter haben in der zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sachschaden von gut 5.000 Euro verursacht. Sie hebelten gewaltsam Türen auf und durchsuchten die Räume. Die Beute war vergleichsweise dürftig - 100 Euro Bargeld und drei Laptops. Aber auch Kundenkarten der Firma und Büroschlüssel sind verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Witzlebener Straße in Waren in der Nacht auffälliges beobachtet haben, um Hinweise. | 29.07.2020 14:21