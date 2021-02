Stand: 27.02.2021 07:23 Uhr Waren: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Wohnungsbrand

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) leitet nun die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Bei dem Feuer war am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Als Polizeibeamte an dem Haus eintrafen, brannte eine Einraumwohnung bereits in voller Ausdehnung. Die Person, die sich in der Wohnung befand, erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. | 27.02.2021 07:20