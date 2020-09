Stand: 01.09.2020 07:43 Uhr

Waren: Sprengsatz durchschlägt Haustür

Unbekannte Täter haben in Waren an der Müritz einen vermutlich selbst gebastelten Sprengkörper gezündet. Dabei wurde in der Nacht zu Sonntag eine Haustür beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Hausbewohner bemerkten den Schaden, als sie wieder nach Hause kamen. Ein Metallteil des Sprengsatzes hatte ein Loch in die Tür gerissen und war im Hausinneren auf einen Spiegel geprallt. Ob gezielt das Haus der Familie getroffen werden sollte, ist nach Angaben der Polizei unklar. | 01.09.2020 07:42