Stand: 21.06.2021 14:47 Uhr Waren: Sportboot kollidiert mit Motoryacht

Auf der Binnenmüritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Sportboot mit einer Motoryacht kollidiert. Dabei wurde der Kapitän des Sportbootes verletzt. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei lag die Motoryacht in Waren in der Nähe des Stegs am Campingplatz Kamerun vor Anker, als das Sportboot mit voller Geschwindigkeit direkt auf sie zu fuhr. Obwohl der Kapitän Warnsignale gab, kam es zum Zusammenstoß, warum ist noch unklar. Der 61-jährige Sportbootführer erlitt Kopfverletzungen und kam in eine Klinik. | 21.06.2021 14:45