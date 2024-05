Stand: 13.05.2024 11:06 Uhr Waren: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto ums Leben gekommen

Am Montagmorgen ist eine 58-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Laut Polizei übersah ein 89-Jähriger in seinem Auto die neben ihm fahrende Radfahrerin, als er auf einer Kreuzung nach rechts abbog. In der Folge sei er gegen die Frau gestoßen, die dadurch stürzte und sich tödlich am Kopf verletzte. Die 58-Jährige verstarb noch am Unfallort.

