Stand: 14.12.2020 11:42 Uhr Waren: Produktionsschule feiert 20-jähriges Bestehen

Die Produktionsschule des Christlichen Jugenddorfwerkes in Waren an der Müritz wird heute 20 Jahre alt. Jugendliche ohne Schulabschluss erhalten dort die Möglichkeit, die Berufsreife doch noch zu erreichen. Insgesamt sind dort bislang 2.000 junge Menschen an der Schule gewesen. Etwa ein Viertel davon hat das Ziel - also die Berufsreife - geschafft. Neben der theoretischen Ausbildung erhalten die Jugendlichen auch praktische Einblicke. | 14.12.2020 10:50