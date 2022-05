Stand: 27.05.2022 12:27 Uhr Waren: Passanten mit Langschwert angegriffen

In Waren an der Müritz hat ein Mann am frühen Freitagmorgen auf dem Marktplatz eine Gruppe Passanten mit einem Langschwert angegriffen. Mindestens eine Person wurde nach Angaben der Polizei an der Hand verletzt. Die Ermittler suchen nach weiteren möglichen Opfern. Beim Eintreffen der Polizei lag der Täter auf dem Boden. Er wurde unter anderem von seinem Bruder festgehalten, der die Beamten auch gerufen hatte. Der Angreifer befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand, sein Atemalkoholwert lag bei 2,19 Promille. Die angegriffene Gruppe hatte den Tatort bereits verlassen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei ein weiteres Langschwert sowie acht Messer. | 27.05.2022 12:27