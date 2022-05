Stand: 29.05.2022 06:25 Uhr Waren: Panzerfaust-Sprengkopf bei Feuer in leerstehendem Haus entdeckt

Beim Brand eines leerstehenden Gebäudes in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Feuerwehr am Samstagabend einen Sprengkopf einer Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger wurde von Experten sichergestellt und abtransportiert. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem leerstehenden Gebäude vermutlich Unrat angezündet. Der Sachschaden betrug rund 10.000 Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. | 29.05.2022 06:25

