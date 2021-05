Stand: 18.05.2021 07:38 Uhr Waren: Ortsdurchfahrt zwei Wochen lang voll gesperrt

In Waren ist ein Teil der Ortsdurchfahrt im Zuge der B192 voll gesperrt. Dort wird ein Abschnitt der Röbeler Chaussee erneuert. Eine weiträumige Umleitung über Warenshof ist ausgeschildert. Die Vollsperrung ist bis Ende Mai geplant. Ursprünglich sollten die Arbeiten erst im Herbst stattfinden. Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, seien die Baumaßnahmen in den noch andauernden Lockdown vorgezogen worden, heißt es aus dem zuständigen Straßenbauamt. | 18.05.2021 07:37