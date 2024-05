Stand: 12.05.2024 09:39 Uhr Waren: Müritz-Sail geht zu Ende - Veranstalter zufrieden

Am Sonntag geht mit der Müritz Sail das erste maritime Volksfest des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende. Die Veranstaltung fand seit Himmelfahrt in Waren, Rechlin und Röbel statt. Neben zahlreichen Segelwettbewerben gab es an Land verschiedene Themenmärkte rund um die Müritz. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit der Resonanz des Publikums, es wurden mehrere zehntausend Gäste erwartet. Die Besucherzahlen des Vorjahres seien in jedem Fall erreicht worden, sagte Veranstalter Steffen Kerfers NDR 1 Radio MV. Der NDR präsentiert die Müritz Sail.

